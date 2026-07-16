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В Подмосковье выбрали участников конкурса «Директор года России — 2026»

В Подмосковье выбрали участников конкурса «Директор года России — 2026»

Четыре директора из городских округов Жуковский, Щелково, Ленинский и города Электростали представят Московскую область на финальном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России-2026».

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