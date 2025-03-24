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Закон, порядок, государство

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Командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев встретился с нахимовцами

Командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев встретился с нахимовцами

Он рассказал нахимовцам о своей учёбе в высшем военно-морском училище, особенностях прохождения службы, славных традициях моряков–подводников.

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