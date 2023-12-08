Отмененные ранее автобусы между Верхней Пышмой и Екатеринбургом вернут

Глава Верхней Пышмы Иван Соломин обратился в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области с просьбой временно возобновить движение автобусов межмуниципальных маршрутов № 108 и № 111.
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