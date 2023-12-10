На Западе вспомнили о Ермаке, как удобном для всех преемнике Зеленского

По крайней эта фигура может обеспечить мягкую передачу власти – Antidiplomatico.Политической фигурой, которая бы могла устроить Зеленского в качестве возможного преемника посту главы государства, мог бы стать Андрей Ермак – глава администрации действующего президента.
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