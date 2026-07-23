Украинская сторона утверждает, что РФ начали активно использовать дроны К-8 «Двушка», которые окрестили уменьшенной копией «Молнии».
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Украинская сторона утверждает, что РФ начали активно использовать дроны К-8 «Двушка», которые окрестили уменьшенной копией «Молнии».
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