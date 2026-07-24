16 отпускников, у которых во «все включено» входили и теплое море, и сладкий арбуз, и яркие впечатления

Отпуск в отеле — это не только пляж, бассейн, шведский стол и экскурсии. На курортах Турции, Греции и других теплых стран туристов ждут неожиданные знакомства, маленькие радости и жизненные ситуации, благодаря которым семейный отдых запоминается на долгие годы.