16 отпускников, у которых во «все включено» входили и теплое море, и сладкий арбуз, и яркие впечатления

Отпуск в отеле — это не только пляж, бассейн, шведский стол и экскурсии. На курортах Турции, Греции и других теплых стран туристов ждут неожиданные знакомства, маленькие радости и жизненные ситуации, благодаря которым семейный отдых запоминается на долгие годы.
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