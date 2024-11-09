Сийярто: Европа должна изменить подход к конфликту на Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто проинформировал о том, что, после того как победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп возглавит державу, Европейскому Союзу необходимо будет выбрать другую стратегию по бушующему на украинской территории противостоянию.
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