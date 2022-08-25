Китайский журналист Сымы Нань об отношении китайцев к СВО на Украине.Примечательно, что в Китае товарищ Сыма Нань обвиняет корпорацию "Lenovo" в коррупции, а та в свою очередь через третьих лиц обвиняет Сыма Наня в том, что у него дом в Калифорнии.