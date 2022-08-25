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Об отношении китайцев к СВО на Украине

Об отношении китайцев к СВО на Украине

Китайский журналист Сымы Нань об отношении китайцев к СВО на Украине.Примечательно, что в Китае товарищ Сыма Нань обвиняет корпорацию "Lenovo" в коррупции, а та в свою очередь через третьих лиц обвиняет Сыма Наня в том, что у него дом в Калифорнии.

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