Небензя обвинил Германию в отсутствии самостоятельной политики

На встрече в рамках Генассамблеи ООН министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обсудил с Сергеем Лавровым внешнеполитическую линию Берлина.
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