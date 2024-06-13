И что положено кому, пусть каждый совершит

Книгу собственного корреспондента «Парламентской газеты» в Крыму Александра Мащенко «Нахватанное — ребром выперло!» (Распад Украины в записках журналиста: 1997-2024 годы) представили на международном фестивале «Великое русское слово».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии