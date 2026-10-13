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Николай Сличенко оставил сцене большое имя, а семье — незакрытый спор о наследстве

Николай Сличенко оставил сцене большое имя, а семье — незакрытый спор о наследстве

Николай Сличенко был народным артистом СССР, руководителем театра «Ромэн» и одним из самых узнаваемых исполнителей в «Свадьбе в Малиновке».

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