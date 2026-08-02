"Стартует с идеальных метеоусловий": Август снова будет жарким? Метеоролог поделился прогнозом

Будет ли третий месяц лета жарким? Прогноз на август дал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец,В эти выходные лето вернуло свои позиции - жаркая погода установилась в Москве и на большей части Центральной России.
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