В Саудовской Аравии число гостиничных объектов выросло почти в 2 раза

Количество лицензированных туристических и гостиничных объектов в Саудовской Аравии за 2024 год увеличилось на 89% и составило 4425 в различных регионах Королевства, 9 апреля сообщило Саудовское агентство печати (SPA).
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