Avia.pro - Новости Звезды шоу-бизнеса, на наш взгляд, могли бы казаться более общественно ответственными и эмпатичными личностями, учитывая их публичный статус и влияние на массовую аудиторию.
Пир во время СВО. Наши звезды просто прикалываются над нашим народом. Показывают свои елки веселятся после вчерашних хлопков
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Тоже все время об этом думаю. Военные, врачи, ученые, строители получают меньше , чем эта безмозглая шушера. Почему? Раньше эти скоморохи на бричках перемещались в поисках заработка из деревни в деревню, теперь они рассказывают нам что правильно, что неправильно! Голос свой продажный подают! Паразиты на теле общества, но что-то уж слишком жирные паразиты. Должен быть какой-то механизм в государстве, чтобы регулировать их жизнедеятельность. То что во благо развитию страны оставлять, остальных под зад коленом!
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7 час.
picarev Писарев
Это просто Российский бардак. Почему з/п у чиновника 500 тысяч а у учителя 40 тысяч. Люди безмолствуют и молчат.
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4 час.
Владимир Соловьев
ГОСПОДИН "ЗВЕЗДОЧЁТ", ЗВЁЗДЫ НА НЕБЕ, А НА ЗЕМЛЕ ТАК СЕБЕ, СВЕТЛЯЧКИ В ГНИЛУШКАХ!
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4 час.
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