Пир во время СВО. Наши звезды просто прикалываются над нашим народом. Показывают свои елки веселятся после вчерашних хлопков

Galina Bobryasheva

Тоже все время об этом думаю. Военные, врачи, ученые, строители получают меньше , чем эта безмозглая шушера. Почему? Раньше эти скоморохи на бричках перемещались в поисках заработка из деревни в деревню, теперь они рассказывают нам что правильно, что неправильно! Голос свой продажный подают! Паразиты на теле общества, но что-то уж слишком жирные паразиты. Должен быть какой-то механизм в государстве, чтобы регулировать их жизнедеятельность. То что во благо развитию страны оставлять, остальных под зад коленом!