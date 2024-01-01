Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пир во время СВО. Наши звезды просто прикалываются над нашим народом. Показывают свои елки веселятся после вчерашних хлопков

Пир во время СВО. Наши звезды просто прикалываются над нашим народом. Показывают свои елки веселятся после вчерашних хлопков

Avia.pro - Новости Звезды шоу-бизнеса, на наш взгляд, могли бы казаться более общественно ответственными и эмпатичными личностями, учитывая их публичный статус и влияние на массовую аудиторию.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Тоже все время об этом думаю. Военные, врачи, ученые, строители получают меньше , чем эта безмозглая шушера. Почему? Раньше эти скоморохи на бричках перемещались в поисках заработка из деревни в деревню, теперь они рассказывают нам что правильно, что неправильно! Голос свой продажный подают! Паразиты на теле общества, но что-то уж слишком жирные паразиты. Должен быть какой-то механизм в государстве, чтобы регулировать их жизнедеятельность. То что во благо развитию страны оставлять, остальных под зад коленом!
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7 час.
picarev Писарев
Это просто Российский бардак. Почему з/п у чиновника 500 тысяч а у учителя 40 тысяч. Люди безмолствуют и молчат.
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4 час.
Владимир Соловьев
ГОСПОДИН &quot;ЗВЕЗДОЧЁТ&quot;, ЗВЁЗДЫ НА НЕБЕ, А НА ЗЕМЛЕ ТАК СЕБЕ, СВЕТЛЯЧКИ В ГНИЛУШКАХ!
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4 час.

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