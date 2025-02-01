Спасатели Ленобласти провели мониторинг паводковой ситуации в Тосно

Ситуация с подъемом воды находится под контролем Сегодня спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно провели мониторинг паводковой обстановки реки Тосна на низменных участках, рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
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