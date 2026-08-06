Новый прокурор Кубани Винецкий представлен коллективу в Краснодаре

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Бажутов 6 августа в Краснодаре представил коллективу региональной прокуратуры и представителям власти нового прокурора Краснодарского края — Виктора Винецкого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии