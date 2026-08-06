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Царьград

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Новый прокурор Кубани Винецкий представлен коллективу в Краснодаре

Новый прокурор Кубани Винецкий представлен коллективу в Краснодаре

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Бажутов 6 августа в Краснодаре представил коллективу региональной прокуратуры и представителям власти нового прокурора Краснодарского края — Виктора Винецкого.

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