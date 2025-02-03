На Украине сегодня происходит настоящая катастрофа, которую можно сопоставить с событиями Руины. Как сообщил председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, это приведет к бесповоротному объединению с Россией.
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