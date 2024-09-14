Переулками Москвы. Где тебя сегодня нет – на Большом Каретном А если музеи совсем не там? Кто же не знает Большой Каретный переулок, нежно воспетый устами Владимира Высоцкого – легендарного артиста, певца, поэта.
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