Чистый четверг 2025 года: как провести святой день, не нарушив духовных традиций Ирина Валькова17 апреля 2025 года православные христиане отметят Чистый четверг — один из самых значимых дней Страстной недели, насыщенный как духовными переживаниями, так и народными обрядами.