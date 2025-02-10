Верблюжье молоко может стать полезной альтернативой коровьему

Учёные из Университета Эдит Коуэн в Австралии провели новое исследование, которое показало, что верблюжье молоко обладает особыми свойствами, делающими его потенциально более полезным, чем коровье.
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