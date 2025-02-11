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Боец СВО километры пронес на себе подорвавшегося на мине российского министра

Боец СВО километры пронес на себе подорвавшегося на мине российского министра

Министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петра Шамаева, подорвавшегося на мине в зоне специальной военной операции (СВО), четыре километра пронес на себе военнослужащий с позывным Момон.

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Комментарии
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Л
Людмила
В МИРЕ нет умнее, сильнее духом, добрее сердцем,чем Российский СОЛДАТ, МОРЯК!!!! ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА -  СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА!!!🧡🧡🧡🙏🙏🙏👍👍👍💥💥💥
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