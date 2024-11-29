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Сколько можно терпеть эти зажравшиеся физиономии? Об очередном плевке в лицо народу на примере оторвавшегося от реальности Филиппа Киркорова

Сколько можно терпеть эти зажравшиеся физиономии? Об очередном плевке в лицо народу на примере оторвавшегося от реальности Филиппа Киркорова

Интересная жизнь с Vera Star Можете ли вы представить себе ситуацию, когда под Новый год вы сидите у себя дома, раздается дверной звонок, и ваши дети в предвкушении прихода Деда Мороза, сломя голову бегут, чтобы получить вожделенные подарки, открывают дверь, а там.

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Комментарии
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Агрофена Иванова
Это точно !!!!🤫🤫🤫😱😱😱😱
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4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Терпеть не могу этого заднеприводного человека! Просто мерзкий, самодовольный петух! Когда же на экранах будет талантливая молодежь? Много лет не смотрю огоньки, слушаем через Алису советские песни в исполнении любимых певцов!
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4 час.
цветкова марина яковлевна
Примадон😜😜😜😜😜😜😜
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3 час.

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