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Мотострелкам 90-й гвардейской танковой дивизии вручили госнаграды в зоне СВО

Мотострелкам 90-й гвардейской танковой дивизии вручили госнаграды в зоне СВО

В Минобороны России заявили, что мотострелкам 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО).

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