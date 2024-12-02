МОСКВА. СЕВЕРО-...
MainБлогГОРОДЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯДОСУГСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Этот великовозрастный придурок ещё и денег ждет?В СБУ уссались от смеха,какие люди наивнве.Срок ему обеспечен,подумать!Росгвардейцы из Х...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Европа возвращается к палкам копалкам и изобретени колеса.В выходные дни по...
  • Эльдар Алиев
    Цены космос 🚀🤦‍♂️Какую зимнюю рези...

Собянин назвал социальные объекты, которые инвесторы строят при поддержке Москвы

Собянин назвал социальные объекты, которые инвесторы строят при поддержке Москвы

Новые промышленные объекты займут 144 га Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале  рассказал о поддержке, которую власти города оказывают инвесторам и застройщикам при строительстве новых спортивных, медицинских и производственных объектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх