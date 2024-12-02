Собянин назвал социальные объекты, которые инвесторы строят при поддержке Москвы

Новые промышленные объекты займут 144 га Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о поддержке, которую власти города оказывают инвесторам и застройщикам при строительстве новых спортивных, медицинских и производственных объектов.
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