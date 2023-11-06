БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аудрюс
    Я всегда считал, что РФ это правовое государство и виновность может определить только суд! Или вы с ними вместе воров...Песков обещает по...
  • Михаил Игнатов
    Во время СВО правительство и Госдума должны быстро "шевелить мозгами", т.е. принимать нужные законы для государства и...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • vladimir vedenkin
    Ну что Вы, Навкин муж сам по себе пресс-секретарь и к Президенту никакого отношения не имеет))Песков обещает по...

Мягкая сила Китая — как средство проникновения в информационную сферу СНГ

Мягкая сила Китая — как средство проникновения в информационную сферу СНГ

В Пекине в начале октября состоялась знаковая Национальная конференция по идеологической и культурной работе, на которой председатель КНР Си Цзиньпин дал важные указания относительно пропаганды, идеологии и работы в культурной сфере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх