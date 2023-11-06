Мягкая сила Китая — как средство проникновения в информационную сферу СНГ

В Пекине в начале октября состоялась знаковая Национальная конференция по идеологической и культурной работе, на которой председатель КНР Си Цзиньпин дал важные указания относительно пропаганды, идеологии и работы в культурной сфере.
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