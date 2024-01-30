Архивисты Тазовского района ищут в документах дату образования райцентра

В Тазовском 1 февраля отметят ключевую дату — 75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР селение Хальмер-Седэ Тазовского района Ямало-Ненецкого национального округа было переименовано в селение Тазовское.
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