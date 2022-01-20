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Ростовчан могут не пустить в Египет без теста на коронавирус с 22 января

Ростовчан могут не пустить в Египет без теста на коронавирус с 22 января

С 22 января жителей Ростовской области, которые отправляются на отдых в Египет, могут обязать сдавать дополнительный тест на коронавирус, если сертификат вакцинации или справка с результатом ПЦР-теста не соответствуют требованиям местных властей.

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