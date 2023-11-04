Сергей Кот: «Народ = наш род! Род един и множествен одновременно»

Дорогие мои, с праздником! 4 ноября - красный день календаря! Народный праздник единения! Удивительно, какие в русских словах заложены глубокие смыслы! Народ = наш род! Род един и множествен одновременно.
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