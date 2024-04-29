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Военное обозрение

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Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»

Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»

Что общего между цивилизацией Восточного Средиземноморья накануне катастрофы Бронзового века и нынешним миром? – вопрос, которым трудно не задаться после истории с обрушением моста в Балтиморе.

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