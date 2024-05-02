МО: "Ураганы" нарушают пути снабжения ВСУ

Артиллерийские батареи системы залпового огня "Ураган" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, действующей в составе группировки войск "Запад", нанесли удар по скоплению военной техники и боевиков ВСУ на Купянском направлении.
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