В Испании начались массовые протесты из-за миграционного кризиса

2 сентября по всей Испании прошли массовые протесты с призывами отправить в отставку премьер-министра Педро Санчеса из-за его действий во время миграционного кризиса в Сеуте.
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