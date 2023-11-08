Больше половины жителей Краснодара поддерживают русификацию рекламных вывесок

26% жителей выступают против перевода баннеров и надписей с английского языка на русский.Более половины краснодарцев поддерживают законопроект о русификации вывесок, текстов в рекламе и информации о товарах, а также названий жилых комплексов.
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