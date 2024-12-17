Во Франции восхитились словами Путина об СВО

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Читатели французской газеты Le Figaro восхитились речью президента России Владимира Путина о том, что российская армия владеет инициативой на всей линии фронта в зоне украинского конфликта.
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