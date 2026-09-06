В Киеве одновременно находятся представители США и трёх европейских стран

В Киеве одновременно находятся представители США, Британии, Франции и Германии, сообщает Reuters. Помимо спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, в Киев прибыли советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.