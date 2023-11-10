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Вести Севастополь

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Отключения воды пройдут в Севастополе 10 ноября

В связи с аварийными работами на городских сетях, часть Севастополя останется без воды в пятницу.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 12:00 улица Молодёжная; улица Солнечная; улица Персиковая; тупик Зелёный; улица Евпаторийская.

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