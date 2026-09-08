В Турции допустили гибель Мраморного моря

Мраморное море в Турции может погибнуть в ближайшем будущем из-за недостаточной очистки сточных вод, заявил председатель Турецкого фонда морских исследований, профессор Стамбульского университета Байрам Озтюрк.
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