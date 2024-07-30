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Украинец Харлан обнял уроженца России Башту после матча по фехтованию на ОИ

Украинец Харлан обнял уроженца России Башту после матча по фехтованию на ОИ

Фехтовальщицы из разных стран объявили перемирие на Олимпийских играх в Париже. На последнем этапе индивидуального турнира по фехтованию на саблях украинка Ольга Харлан обыграла представительницу Азербайджана Анну Башту со счетом 15:6.

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