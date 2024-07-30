Украинец Харлан обнял уроженца России Башту после матча по фехтованию на ОИ

Фехтовальщицы из разных стран объявили перемирие на Олимпийских играх в Париже. На последнем этапе индивидуального турнира по фехтованию на саблях украинка Ольга Харлан обыграла представительницу Азербайджана Анну Башту со счетом 15:6.