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Баллы акции #ВыбираемВместе можно обменять на скидки в девяти аптечных сетях

Баллы акции #ВыбираемВместе можно обменять на скидки в девяти аптечных сетях

В 2026 году акция #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" состоится в Москве уже в 11-й раз. Одним из самых популярных способов потратить полученные баллы остается категория "Аптеки".

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