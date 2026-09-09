Баллы акции #ВыбираемВместе можно обменять на скидки в девяти аптечных сетях

В 2026 году акция #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" состоится в Москве уже в 11-й раз. Одним из самых популярных способов потратить полученные баллы остается категория "Аптеки".
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