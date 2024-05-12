Ученые РАН напомнили землянам о негативных последствиях мощных магнитных бурь

Учёные Российской академии наук рассказали, какие последствия могут вызвать сильные магнитные бури.Пришедшей ночью были зафиксированы три мощных магнитных выброса, дошедших до Земли.
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