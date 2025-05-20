НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

С курской компании «Исток+» УФНС пыталась взыскать миллиард рублей

С курской компании «Исток+» УФНС пыталась взыскать миллиард рублей

Курский районный суд обязал руководителя компании «Исток+» Ларису Косенко заплатить больше одного млрд рублей в виде налоговКурский райсуд отказал в удовлетворении иска УФНС к гендиректору компании «Исток+» Ларисе Косенко об уплате налогов суммой более 1 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх