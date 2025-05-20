С курской компании «Исток+» УФНС пыталась взыскать миллиард рублей

Курский районный суд обязал руководителя компании «Исток+» Ларису Косенко заплатить больше одного млрд рублей в виде налоговКурский райсуд отказал в удовлетворении иска УФНС к гендиректору компании «Исток+» Ларисе Косенко об уплате налогов суммой более 1 млрд рублей.