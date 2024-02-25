Александр Галлямов: «Уважаемый г-н Томас Бах! Скажите, пожалуйста, что значит выражение «Олимпийская медаль – навсегда»?»

На Олимпиаде-2022 в Пекине Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, в составе сборной России выиграл золото командного турнира, но медали вручены не были из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой.
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