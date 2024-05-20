Правительство РФ одобрило компенсацию за работу в праздники при увольнении

Правительство Российской Федерации одобрило поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели обязаны будут компенсировать работникам неиспользованные отгулы за труд в праздничные и выходные дни при увольнении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии