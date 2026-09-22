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62ИНФО | Новости Рязани

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У «Барса» смонтировали новый светофор

У «Барса» смонтировали новый светофор

Новый светофор установили около торгового дома «Барс» в Рязани. Он расположился перед въездом на парковку, если двигаться в направлении центра, и рядом с заправкой для тех, кто едет на Москву.

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