Предложение уравнять детей мигрантов и детей-инвалидов вызвало серьезные споры

С резонансным заявлением о том, что детей мигрантов, не говорящих по-русски, следует приравнять по статусу к детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), выступил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
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