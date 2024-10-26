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Нейросети могут предсказывать преступления и имеют расовые предрассудки. Что нужно знать

Нейросети могут предсказывать преступления и имеют расовые предрассудки. Что нужно знать

Минфин вместе со Сбербанком привлекли к работе над бюджетом искусственный интеллект (ИИ). Пока нейросети доверили только отдельные рутинные процессы под контролем специалистов, и искусственный помощник продемонстрировал 84% точности.

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