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Эпоха Возрождения: число отелей в Крыму выросло вдвое за 10 лет в составе России

Эпоха Возрождения: число отелей в Крыму выросло вдвое за 10 лет в составе России

Туристическая отрасль Крыма переживает эпоху Возрождения. С момента воссоединения полуострова с Россией в этой сфере произошли радикальные изменения — бизнес получил господдержку и вышел из тени, качество услуг и сервиса растет, а сами курорты превращаются в комфортные и доступные зоны отдыха с самой современной инфраструктурой.

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