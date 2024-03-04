Эпоха Возрождения: число отелей в Крыму выросло вдвое за 10 лет в составе России

Туристическая отрасль Крыма переживает эпоху Возрождения. С момента воссоединения полуострова с Россией в этой сфере произошли радикальные изменения — бизнес получил господдержку и вышел из тени, качество услуг и сервиса растет, а сами курорты превращаются в комфортные и доступные зоны отдыха с самой современной инфраструктурой.