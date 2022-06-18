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BYD уже делает то, что никак не получается у Tesla. Китайская компания готова представить пятиместный электромобиль за 12 000 долларов с запасом хода 400 км

BYD уже делает то, что никак не получается у Tesla. Китайская компания готова представить пятиместный электромобиль за 12 000 долларов с запасом хода 400 км

Кажется, «плохое предчувствие» Илона Маска относительно экономики США отодвинуло планы выпуска самого дешевого электромобиля Tesla: если в прошлом году на эту тему активно спекулировали, то сейчас — тишина.

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