Демократы в США обходят республиканцев по сборам в ключевых сенатских гонках

Американские кандидаты-демократы в самых важных для контроля над Сенатом штатах получают в несколько раз больше денежных пожертвований, чем их соперники-республиканцы, пишет Politico со ссылкой на финансовые отчеты за второй квартал, поданные в Федеральную избирательную комиссию.