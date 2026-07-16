Демократы в США обходят республиканцев по сборам в ключевых сенатских гонках

Американские кандидаты-демократы в самых важных для контроля над Сенатом штатах получают в несколько раз больше денежных пожертвований, чем их соперники-республиканцы, пишет Politico со ссылкой на финансовые отчеты за второй квартал, поданные в Федеральную избирательную комиссию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии