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Демократы в США обходят республиканцев по сборам в ключевых сенатских гонках

Демократы в США обходят республиканцев по сборам в ключевых сенатских гонках

Американские кандидаты-демократы в самых важных для контроля над Сенатом штатах получают в несколько раз больше денежных пожертвований, чем их соперники-республиканцы, пишет Politico со ссылкой на финансовые отчеты за второй квартал, поданные в Федеральную избирательную комиссию.

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