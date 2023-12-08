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Армия России заняла господствующую высоту 215.7, беря Клещеевку в клещи (ВИДЕО)

Армия России заняла господствующую высоту 215.7, беря Клещеевку в клещи (ВИДЕО)

Армия России заняла господствующую высоту 215.7, беря Клещеевку в клещи!  ► На южном фланге Артёмовска в ходе серии атак бойцы 4-й бригады совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции врага на холме, взяв центр Клещеевки «в клещи» с трех сторон.

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