«Нам проще»: Аршавин объяснил, чем футбол отличается от хоккея

В финальной дуэли «Матча звёзд» футболист забросил в ворота противника решающую шайбу. Экс футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, принимавший участие в «Матче звёзд» КХЛ, объяснил, чем футбол отличается от хоккея.